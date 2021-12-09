Долинський районний суд оштрафував жінку, яка розбила банку на голові свого чоловіка. Її вчинок суд кваліфікував як домашнє насильство про яке і заявив її чоловік та попросив притягнути дружину до відповідальності. Свою вину Мирослава Бачкур визнала. За побиття чоловіка суддя Ігор Андрусів присудив жінці 170 грн штрафу, також вона заплатить 454 грн судового збору.

Про присуджений мешканці Долини штраф за домашнє насильство у четвер, 9 грудня, повідомило видання «Курс». У постанові суду вказано, що сам інцидент стався ще 3 листопада. «Жінка вчинила фізичне насильство стосовно свого чоловіка, в ході якого вдарила його скляною банкою по голові. 6 грудня 2021 року через канцелярію суду жінка подала заяву, в якій зазначила, що вину визнає, однак у зв`язку із станом здоров`я в судове засідання з`явитись не може, просить розгляд справи проводити без її участі», – йдеться у матеріалах справи.

Під час судового розгляду Мирослава Бачкур свою вину визнала. Втім, не пояснила причини своїх дій. Відтак суддя Долинського районного суду Ігор Андрусів присудив жінці мінімальний штраф, передбачений статтею – 170 грн штрафу, також вона має сплатити 454 грн судового збору. Постанова суду ще може бути оскаржена в апеляційній інстанції.

Додамо, що закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству» передбачає, що фізичне насильство - це форма домашнього насильства, що включає ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру.