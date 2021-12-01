За карикатуру на Зеленського чоловік заплатить 255 грн штрафу

Калуський міськрайонний суд оштрафував місцевого мешканця за карикатуру на Володимира Зеленського. Наприкінці вересня чоловік опублікував у Facebook зображення Зеленського, в якого на лиці була домальована свастика. У постанові суду вказано, що правоохоронці випадково виявили акаунт Артема Дермінджяна, на сторінці якого й була опублікована карикатура. Цей випадок кваліфікували як поширення неправдивих чуток, що могли спричинити паніку серед населення, за що мешканця Калуша оштрафували на 255 грн.

Допис Артема Дермінджяна з карикатурою на президента Володимира Зеленського виявили 23 вересня 2021 року. «Під час огляду Facebook було виявлено акаунт громадянина Вірменії, а саме пост, що відображає фотоматеріал, в якому шляхом прикріплення до частини обличчя президента України Володимира Зеленського нацистської символіки у вигляді свастики. Вказаними діями чоловік вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-1 КУпАП», – йдеться у матеріалах справи.

Стаття 173-1 адмінкодексу стосується поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку. Як правило, по цій статті судять за поширення у соцмережах фейків, зокрема про коронавірус. Станом на 1 грудня, опублікованого Артемом Дермінджяном зображення не вдається знайти, як і самого акаунта.

Під час судового розгляду Артем Дермінджян визнав свою вину в поширенні карикатури. Втім, не пояснив причини своїх дій. Відтак суддя Калуського міськрайонного суду Любомир Юрчак призначив підсудному максимальний штраф, передбачений статтею – 255 грн. Окрім цього, мешканець Калуша має сплатити ще 454 грн судового збору.

Додамо, що постанова суду ще може бути оскаржена в апеляційній інстанції.