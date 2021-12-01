Мешканця Калуша оштрафували за карикатуру на Володимира Зеленського
Чоловік опублікував на Facebook зображення Зеленського зі свастикою на обличчі
Калуський міськрайонний суд оштрафував місцевого мешканця за карикатуру на Володимира Зеленського. Наприкінці вересня чоловік опублікував у Facebook зображення Зеленського, в якого на лиці була домальована свастика. У постанові суду вказано, що правоохоронці випадково виявили акаунт Артема Дермінджяна, на сторінці якого й була опублікована карикатура. Цей випадок кваліфікували як поширення неправдивих чуток, що могли спричинити паніку серед населення, за що мешканця Калуша оштрафували на 255 грн.
Допис Артема Дермінджяна з карикатурою на президента Володимира Зеленського виявили 23 вересня 2021 року. «Під час огляду Facebook було виявлено акаунт громадянина Вірменії, а саме пост, що відображає фотоматеріал, в якому шляхом прикріплення до частини обличчя президента України Володимира Зеленського нацистської символіки у вигляді свастики. Вказаними діями чоловік вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-1 КУпАП», – йдеться у матеріалах справи.
Стаття 173-1 адмінкодексу стосується поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку. Як правило, по цій статті судять за поширення у соцмережах фейків, зокрема про коронавірус. Станом на 1 грудня, опублікованого Артемом Дермінджяном зображення не вдається знайти, як і самого акаунта.
Під час судового розгляду Артем Дермінджян визнав свою вину в поширенні карикатури. Втім, не пояснив причини своїх дій. Відтак суддя Калуського міськрайонного суду Любомир Юрчак призначив підсудному максимальний штраф, передбачений статтею – 255 грн. Окрім цього, мешканець Калуша має сплатити ще 454 грн судового збору.
Додамо, що постанова суду ще може бути оскаржена в апеляційній інстанції.
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