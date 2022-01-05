Суд оголосив суворий вирок за побиття людини через цигарку

За побиття літнього чоловіка, унаслідок чого він через три місяці помер, Андрій Ступницький з селища Оржів Рівненського району відсидить 9 років за ґратами й виплатить доньці померлого 100 тис. грн завданих збитків. Бійка виникла раптово між незнайомими людьми, коли молодший чоловік попросив у старшого цигарку. Завдані травми виявилися серйозними, побитий через три місяці лікування помер у лікарні. Утім, засуджений не визнає своєї причетності до злочину й стверджує, що свідок його обмовив під тиском поліції.

Увечері 30 вересня 2018 року Андрій Ступницький з приятелем відпочивали у лісопарку у селищі Оржів, разом випивали. Повз них проходив літній чоловік, у якого Андрій попросив цигарку, на що той відповів, що у нього не має. Після цього Андрій вдарив його кілька разів по голові, а коли незнайомець упав, кілька разів вдарив лежачого ногою в груди. Невдовзі повз них проїздила жінка на велосипеді, яку чоловіки попросили викликати «швидку». Вона погодилася, а згодом розповідала на суді, що один з молодих чоловіків, які стояли біля лежачого старшого, хотів піти геть, але вона попросила залишилися й допомогти медикам перенести потерпілого в авто. На запитання, що сталося, вони не відповіли.

Андрій Ступницький усе заперечував і не визнавав жодних претензій до себе, а також і цивільний позов. Він розповів, що це велосипедистка погукала їх з приятелем і сказала, що на узбіччі лежить чоловік. Вони підійшли, жінка викликала медиків, а він, мовляв, нікого не чіпав. Розповів суду, що товариш, який проходив у справі свідком, надав неправдиві свідчення, оскільки на нього було вчинено тиск.

Свідок розповів, що з ним було проведено слідчий експеримент, на якому він відтворив, як відбувалися події. На пряме запитання судді щодо вчинення тиску чи інших протиправних дій з боку працівників поліції сказав, що незаконні методи поліцейські до нього не застосовували і він не подавав жодних заяв з цього приводу.

Потерпіла, донька побитого чоловіка, розповіла, що внаслідок заподіяних травм її батько у грудні того ж року помер у лікарні, а місяці життя після побоїв перетворилися для нього в суцільні страждання. Жінка заявила цивільний позов на 100 тис. грн і просила для винного якнайсуворішого покарання.

Наприкінці грудня 2021 року суддя Рівненського районного суду Сергій Коробов визнав Андрія Ступницького винним в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень і засудив його до 8 років позбавлення волі. Оскільки засуджений мав непогашену судимість за крадіжку автомобіля, за що отримав умовний термін, суд додав ще один невідбутий рік покарання, а також зобов’язав Андрія Ступницького сплатити потерпілій 50 тис. грн матеріальних збитків та 50 тис. грн моральних. Вирок може бути оскаржений.