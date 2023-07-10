Старосамбірський районний суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків жінку, сина якої госпіталізували у лікарню в стані алкогольної коми. Їй призначили покарання у вигляді 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, 2 червня 2023 року приблизно о 22:40 неповнолітній хлопець на природі у селі Нове Місто, що на Самбірщині, розпивав алкогольні напоїв, після чого потрапив у лікарню у стані алкогольної коми – це сильна інтоксикація алкоголем.

На матір хлопця склали протокол про адмінправопорушення – невиконання батьківських обов’язків. На засідання суду жінка не прийшла, але подала заяву про визнання вину та розгляд справи за її відсутності.

Справу розглянув суддя Юрій Пошивак, який оштрафував матір хлопця на 850 грн, вона також має сплатити 537 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.