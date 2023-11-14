Червоноградський міський суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків матір школяра, який стріляв з іграшкового пістолета у класі. Жінку оштрафував суд на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у листопаді 2023 року, неповнолітній син Галини Павлишин навчається у гімназії №10 у Червонограді. 9 жовтня 2023 року школяр стріляв пластиковими кульками з іграшкового пістолета у одному з кабінетів гімназії. Про цей факт вчителі повідомили поліцію, яка склала на матір хлопця протокол про вчинення адмінправопорушення через неналежний догляд за дитиною.

На засідання суду Галина Павлишин не прийшла, але у матеріалах справи є її заява про визнання вини. Справу розглянув суддя Андрій Жураковський, який дослідив матеріали справи та визнав матір хлопця винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків, її оштрафували на 850 грн та зобов’язали сплатити 537 грн судового збору.