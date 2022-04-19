Жінка завдала ножового поранення своєму співмешканцеві, після чого втекла з місця

44-річна мешканка Рівненщини отримала 7 років та 6 місяців років ув'язнення за напад на співмешканця з ножем. Під час конфлікту вона поранила 61-річного чоловіка у живіт, внаслідок чого він помер від масивної крововтрати. Поліції зловмисниця сказала, що нанесла поранення у ході самооборони, втім, у суді слідчі довели, що це неправда.

Про вирок стало відомо у вівторок, 19 квітня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. У суді прокурор довів, що у серпні 2021 року 44-річна жителька села Мошків Млинівської територіальної громади під час конфлікту на ґрунті ревнощів вдарила ножем у живіт свого 61-річного співмешканця.

Поранений чоловік ще встиг прийти до сусідів та попросив викликати швидку. Після цього він знепритомнів. Потерпілого доправили до лікарні, втім, врятувати його не вдалось, він помер від масивної крововтрати. Натомість нападниця, злякавшись наслідків своїх дій, втекла. Її знайшли і затримали правоохоронці у сусідньому селі Лукарівка.

«Намагаючись ввести в оману слідство, обвинувачена розповідала, що це потерпілий намагався її позбавити життя, а вона лише оборонялася. Втім прокурор, на підставі зібраних доказів, довів вину жінки у повному обсязі», – йдеться у повідомленні.

Жінку визнали винною у порушенні ч.2 ст. 121 ККУ (нанесення важких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть). Їй призначили 7 років та 6 місяців у тюрмі. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.