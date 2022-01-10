Жінка стверджує, що вдарила чоловіка ножем, обороняючись від його нападу

Сутичка між подружжям з Вараша на Рівненщині закінчилася смертю 42-річного чоловіка, якого зарізала 44-річна дружина. Вони відпочивали у друзів, а коли повернулися, чоловік, зі слів жінки, приревнував її і почав душити. Жінка, обороняючись, вдарила його ножем у живіт. Медиків та поліцію викликав сусід подружжя, однак допомога потерпілому уже не знадобилася.

Про трагічне з’ясування стосунків між чоловіком та дружиною у Вараші поліція Рівненської області повідомила у понеділок, 10 січня. Близько опівночі напередодні до правоохоронців зателефонував 58-річний мешканець Вараша й повідомив про виявлення 42-річного сусіда без ознак життя. Він також викликав «швидку» допомогу.

Поліцейські встановили, що подружжя відпочивало в у друзів. Чоловік приревнував дружину, оскільки вона залишилася у гостях і повернулася додому пізніше за нього. «Зі слів жінки, під час з'ясування стосунків чоловік почав її душити, а вона, аби захиститися, взяла зі столу кухонний ніж, яким завдала чоловікові удар у живіт», — повідомляє поліція.

Викликати «швидку» та поліцію жінка попросила сусіда. Однак медична допомога потерпілому уже не знадобилася, медики лише констатували смерть. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть настала від масивної крововтрати унаслідок проникаючого ножового поранення черевної порожнини.

Підозрювану помістили в ізолятор тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відкрито кримінальне провадження за фактом завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Раніше жінка судимостей не мала.