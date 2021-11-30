Житель Луцька, який через ревнощі переслідував з пістолетом екс-дружину, заплатить їй 60 тис. грн матеріального і морального відшкодування. Як встановило слідство, у травні цього року чоловік проник на чужу приватну територію, де помітив авто своєї колишньої дружини. Обвинувачений зайшов у будинок з пістолетом, погрожував, потім стріляв у повітря. Вгамувати чоловіка вдалось лише двом екіпажам патрульних. У суді його визнали винним за трьома статтями ККУ, втім, він отримав лише 1,5 роки умовно. Крім того, він повинен заплатити 82 тис. грн відшкодувань потерпілим сторонам.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 23 листопада, інцидент стався у травні цього року. Як повідомив суду обвинувачений, зі своєю дружиною він розлучився у березні. Відомо, що разом у шлюбі вони прожили неповні вісім років, ініціаторкою розриву була дружина.

Зранку 9 травня чоловік приїхав до приватного будинку в селі Боголюби, біля якого була припаркована машина його колишньої. Чоловік, який мав при собі пістолет, переліз паркан та потрапив на приватну територію, згодом пошкодив задні двері та зайшов у будинок. З балкону він побачив, як екс-дружина вибігла з приміщення. При цьому він кричав погрози та стріляв у повітря, також він пошкодив автомобіль жінки.

Поліцейські, які також свідчили у суді, підтвердили, що чоловік справді погрожував та стріляв у повітря. «Обвинувачений сховався за припаркований на території автомобіль та зробив перший постріл уверх, згодом пролунало ще 4-5 пострілів. Із врахування ситуації, що склалась, вони змушені були викликати ще один патрульний автомобіль, після чого обвинувачений здався», – йдеться у вироку.

Суддя Катерина Камінська визнала чоловіка винним у порушенні ч.1 ст.129 ККУ (погроза вбивством), ч.2 ст. 162 ККУ (порушення недоторканності житла), ч.1 ст. 345 (погроза щодо працівника правоохоронного органу). Втім, йому призначили лише умовний термін на 1,5 роки.

Своїй екс-дружині чоловік повинен заплатити 50 тис. грн матеріальної шкоди за розбитий автомобіль та 10 тис. грн морального відшкодування. Аналогічно він повинен заплатити 10 тис. грн морального відшкодування чоловіку, у будинок якого проник, та понад 12 тис. грн матеріальної школи за розбиті вікна, двері та частину паркану.

Зазначається, що вирок можна оскаржити у апеляційному суді протягом 30 днів.