СБУ викрила мешканку міста Вараш на Рівненщині на прославлянні російських злочинів в Україні. Жінка виправдовувала мародерство та знищення житлових будинків, крім того, вона заперечувала злочини проти цивільних, які російські військові скоїли в місті Буча.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо в понеділок, 8 серпня, після повідомлення прес-служби СБУ Рівненщини.

«Підозрювана сповідувала проросійські настрої та заперечувала факт геноциду, вчиненого російськими загарбниками на території України, а саме у містах Буча та Краматорськ. Крім цього, кремлівська шанувальниця прославляла злочинні дії армії РФ: мародерства, знищення житлових будинків і об’єктів цивільної інфраструктури України», – йдеться у повідомленні.

Жінка була підписана на проросійські телеграм-канали з пропагандою

У прес-службі прокуратури області додають, що йдеться про мешканку міста Вараш. Жінці повідомили про підозру за ч.1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України). Максимально санкція цієї статті передбачає до трьох років тюрми.

Втім, як показує судова практика, обвинувачені за цією статтею таке покарання отримують вкрай рідко. Зокрема, наприкінці червня 62-річна мешканка Вараша Римма Бєлік, яка була обвинувачена за такою ж статею, отримала рік умовно. Також у червні Зарічненський райсуд розглядав справу 59-річного білоруса, який виправдовував обстріли телевежі біля Рівного. Він уклав угоду про винуватість та отримав два роки умовно.

Загалом за час широкомасштабної війни до суду скеровано вже п'ять обвинувальних актів стосовно жителів Рівненщини за фактами заперечення ними збройної агресії окупанта та ще чотири – за колабораційну діяльність.