Мешканці Дублян і Білогорщі отримають компенсацію за пошкодження внаслідок атаки ворога
Новини Львова від ZAXID.NET за 2 січня
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У вівторок, 2 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- «Шахеди» у новорічну ніч. У Львівській громаді ліквідовують наслідки ворожої атаки.
- Відшкодування за знищені двері та вікна. Виїзний ЦНАП для потерпілих на вулиці Хоткевича працюватиме увесь тиждень.
- У Львові створять університетську лікарню. Облаштують заклад на місці залізничної лікарні, що на вулиці Огієнка.
- Аномальне тепло. Львівські синоптики відзначили незвично теплий грудень.
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