У вівторок, 2 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

«Шахеди» у новорічну ніч. У Львівській громаді ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Відшкодування за знищені двері та вікна. Виїзний ЦНАП для потерпілих на вулиці Хоткевича працюватиме увесь тиждень.

У Львові створять університетську лікарню. Облаштують заклад на місці залізничної лікарні, що на вулиці Огієнка.

Аномальне тепло. Львівські синоптики відзначили незвично теплий грудень.

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