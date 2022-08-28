На макулатуру здали майже 2 тонни російських книг, отримані понад 5 тис. грн передали ЗСУ

У Прилуках на Чернігівщині здали на макулатуру майже 2 тонни російських книг. За це отримали понад 5 тис. грн. Кошти передали на потреби ЗСУ.

Впродовж місяця у Прилуках тривала акція «Ворожу літературу на макулатуру, а гроші – на ЗСУ». Мешканці могли приносити до закладів культури книги, видані російською мовою, повідомило «Суспільне».

За словами начальниці відділу культури Прилуцької міської ради Катерини Мовчан, загалом зібрали майже 2 тонни російської літератури. Передовсім це книги, автори яких пропагують російську ідеологію та відверто підтримують збройний напад Росії на Україну.

«Книги передали на переробку, за це отримали 5478 гривень. Їх передали благодійному фонду «Мистецькі барви» як внесок до збору коштів на придбання позашляховика для ЗСУ», - повідомила посадовиця.

До збору літератури, окрім містян, долучалися заклади освіти. Два садочки – №29 та №11 – загалом здали 170 кг книг. 60 кг російськомовних видань віддала родина місцевого художника Степана Вербещука.

Катерина Мовчан розповіла, що хоч офіційно акція завершилася, люди продовжують нести книги. За її словами, днями прилучанин приніс повне зібрання «Великої радянської енциклопедії».