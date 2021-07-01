Мешканці Креховичів перекрили дорогу, яку не ремонтували 30 років

У селі Креховичі Івано-Франківської області перекрили трасу між Стриєм та Івано-Франківськом, вимагаючи від обласної влади відремонтувати напрямок Рожнятів-Липовиця. Акція протесту почалася близько 09:00 четверга, 1 липня. У перекритті дороги беруть участь близько сотні осіб із Спаської громади та дотичних сіл, які пропускають лише медиків, пожежників, транспорт з дітьми та міжнародні рейси.

У попередні два дні протестувальники перекривали дорогу у селі Спас, розташованому між Рожнятовом та Липовицею.

За словами мешканця села Верхній Струтин Романа Перегіняка, дорогу Рожнятів-Липовиця не ремонтували вже близько 30 років, хоча по ній часто їздять лісовози, руйнуючи покриття.

У коментарі ZAXID.NET Роман Перегіняк розповів, що мешканці вже перекривали дорогу на початку минулого року. Тоді обласні чиновники пообіцяли, що гроші на ремонт знайдуть. Навіть заявили, що виділять 20 мільйонів гривень, але після того ремонти доріг відбувалися лише у сусідніх населених пунктах.

На місці перекриття працюють близько 30 поліцейських, які забезпечують порядок на акції. Для об’їзду місця виставлено три поліцейських пости – у Долині (поворот на село Оболоня), смт Рожнятів (поворот на село Сваричів) та село Голинь Калуського району (поворот на с. Тужилів).

Зазначимо, це не перше перекриття траси на Прикарпатті з вимогою відремонтувати місцеві дорогу. Так, 15 червня мешканці сіл Обертин та Озеряни в Івано-Франківській області перекрили дорогу Тлумач-Городенка, вимагаючи ремонту траси.