Протестувальники ходять пішохідним переходом, раз у 20 хвилин пропускаючи транспорт

Мешканці сіл Обертин та Озеряни в Івано-Франківській області перекрили дорогу Тлумач-Городенка, вимагаючи ремонту траси. Протестувальники заявили, що мають намір продовжувати цю акцію доти, поки у селах Озеряни, Хотимир, Жабокруки, Обертин, Жуків та Яківка не розпочнеться ремонт дороги.

Акцію протесту громада шести сіл анонсувала ще тиждень назад, коли надіслала до керівника держпідприємства «Дороги Прикарпаття» Андрія Сазонова звернення. «Акція протесту буде здійснюватися до того часу, поки не почнуть виконувати капітальні ремонтні роботи щодо відновлення доріг. У випадку не виконання вимог, ми будемо перекривати рух транспорту на трасі Івано-Франківськ – Тернопіль (с. Клубівці)», – йдеться у зверненні.

Як повідомляє Суспільне Карпати, ремонту цих доріг місцеві вимагають уже три роки. Сьогодні на акцію протесту вийшли близько 30 осіб. Раз у 20 хвилин протестувальники пропускають по кілька машин, які їдуть трасою, а тоді знову починають безперервно ходити пішохідним переходом. По обидва боки пішохідного переходу, яким ходять протестувальники, утворилися затори із вантажівками, рейсовими автобусами та легковиками.

На місці події працюють 11 працівників поліції, а також поліцейські діалогу, які забезпечують публічний порядок та безпеку дорожнього руху. Для об’їзду виставлено три пости поліцейських.