Ставок «Джерельний» став власністю мешканців села Крухиничі

Мешканці села Крухиничі на Волині за 30 тис. грн викупили ставок у місцевого підприємця, який не доглядав за водоймою. Селяни вже провели благоустрій ставка і зарибнили водойму.

Як розповів староста села Богдана Бернадський «12 каналу», водойма перебувала в оренді у місцевого фермера, однак, за нею він не доглядав: плесо заросло водорослями, а також не було жодної інфраструктури на березі для відпочивальників.

Відтак мешканці села скликали сесію, на якій домовились розірвати договір оренди з підприємцем, а тоді почали збирати гроші, аби викупити ставок. Знадобилось для цього 30 тис. грн.

«Привезли пісок, зробили гойдалки, пірс. Можливо, пірс у перспективі розширимо далі, як сцену, тому що минулоріч на цьому ставку був проведений масовий захід: приїжджали виконавці і збирали гроші на ЗСУ», – розповів староста. За його словами, незабаром у селі знову проводитимуть подібний благодійний захід.

У селі також створили рибальську спілку, члени якої платять гроші та за ці внески зарибнюють ставок. Станом на цей час у водойму вже запустили коропа та білого амура.