Хмельницька військова адміністрація закликала мешканців області та підприємців на місяць обмежити використання електроенергії. Керівників підприємств додатково просять запровадити нічні зміни для зменшення навантаження на електросистему. Усі установи на території Хмельниччини повинні відключити сітілайти та рекламні щити, освітлення фасадів, білбордів.

Відповідне розпорядження видав голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Як зазначається у документі, усі підприємства та установи, а також мешканці області зобов’язані обмежити споживання електроенергії упродовж місяця – із 07:00 до 23:00 до 9 січня включно.

«Підприємствам, організаціям мешканцям Хмельницької області [рекомендувати] обмежити споживання електроенергії з 07:00 до 23:00 години із 6 грудня 2022 року по 9 січня 2023 року включно. Міським, селищним, сільським головам обмежити зовнішнє вуличне освітлення, відключити сітілайти та рекламні щити, освітлення фасадів, білбордів, стел АЗС. Хмельницькому міському голові обмежити роботу міського електротранспорту», – йдеться у підписаному 6 грудня документі.

Окрім цього, керівників промислових підприємств області просять передбачити нічні зміни для працівників.

Це уже не перше звернення до мешканців області. Так, 30 листопада Хмельницька ОВА наказала обмежити використання електроенергії впродовж шести днів. Тоді також підприємців закликали повністю відключити сітілайти та рекламні вивіски, освітлення фасадів, білбордів та АЗС до 5 грудня включно, а мешканців області просили використовувати електроприлади протягом шести днів підряд тільки вночі.

Обмеження електроенергії вводяться також по інших західних областях. Зокрема, на Закарпатті Рада оборони області заборонила вмикати зовнішнє освітлення, рекламні вивіски та підсвітки усім магазинам, кафе, ресторанам та іншим установам, розташованим на території області. Крім того, у Мукачеві меря обмежила час роботи магазинів та ринків: у місті всі заклади торгівлі працюватимуть лише до 20:00.