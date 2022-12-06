Рада оборони Закарпаття заборонила вмикати зовнішнє освітлення, рекламні вивіски та підсвідки усім магазинам, кафе та ресторанам та іншим установам, розташованим на території області. Крім того, підприємцям заборонено вмикати освітлення територій та залишати на ніч світло у приміщеннях після закінчення робочого часу. Такі обмеження зумовлені необхідністю економити електроенергію.

Про заборону освітлення зовнішньої реклами повідомила прес-служба Закарпатської ОВА ввечері у вівторок, 6 грудня. Рішення обмежити освітлення реклами для підприємців прийняла Рада оборони Закарпатської області.

«Рада оборони області заборонила використання освітлення зовнішньої реклами, рекламних вивісок і підсвіток. Обмеження не поширюються на освітлення вулично-дорожньої мережі та об'єктів критичної інфраструктури», – уточнили у прес-службі ОВА.

Крім того, для усіх установ, закладів та підприємств, незалежно від форми власності, заборонено вмикати освітлення територій та приміщень після завершення робочого часу. Військова адміністрація закликала бізнес також заощаджувати електроенергію та подбати про альтернативні джерела живлення.

Зазначимо, у Мукачеві задля економії споживання електроенергії обмежили час роботи усіх магазинів з 10:00 до 20:00, ринки у місті працюють тільки до 18:00. Разом із тим, зменшення робочого часу не стосується АЗС, аптек, кафе та ресторанів.

Нагадаємо, через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів, на Закарпатті діють графіки погодинних відключень електроенергії. Загалом графіки погодинних відключень електроенергії з 5 листопада діють у семи областях України. Обмеження споживання необхідне для зменшення навантаження на мережі та уникнення аварій.