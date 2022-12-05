У Мукачеві задля економії споживання електроенергії обмежили час роботи усіх магазинів з 10:00 до 20:00, ринки працюватимуть до 18:00. Разом із тим, зменшення робочого часу не стосується автозаправних станцій, аптек, кафе та ресторанів.

Про відповідні обмеження у понеділок, 5 грудня, повідомив міський голова Мукачева Андрій Балога. За його словами, робота всіх торгових закладів на території міста буде дозволена тільки з 10:00 до 20:00, ринки працюватимуть із 09:00 до 18:00. Магазини, які працювали цілодобово, також переводять в режим роботи з 10:00до 20:00.

«Обмеження по годинах роботи не стосуватимуться АЗС, аптек та закладів громадського харчування. Забороняється й використання вивісок, підсвіток, рекламних вивісок, ілюмінацій, які приєднані до енергомережі обленерго», – зазначив Андрій Балога.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Мукачівської міськради, відповідне рішення уже затвердила міська комісія ТЕБ та НС на засіданні у понеділок, 5 грудня. У мерії додають, що ці обмеження застосовуються для створення резерву потужностей електроенергії та можливості рівномірного електропостачання для мешканців Мукачева.

Нагадаємо, через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів, на Закарпатті діють графіки погодинних відключень електроенергії. Загалом графіки погодинних відключень електроенергії з 5 листопада діють у семи областях України. Обмеження споживання необхідне для зменшення навантаження на мережі та уникнення аварій.