У скляних чашках виявили перевищення свинцю та кадмію

Держпродспоживслужба у Львівській області застерігає споживачів від купівлі горнят китайського виробництва, у яких виявили перевищення норм шкідливих речовин.

Як повідомили у відомстві у середу, 10 грудня, Держпродспоживслужба отримала через Систему швидкого оповіщення про харчові продукти та корми (RASFF) повідомлення від польських колег про виявлення небезпечної нехарчової продукції.

«Йдеться про скляну чашку китайського походження, оздоблену квітами, грибами та листям. Встановлено перевищення норм міграції свинцю та кадмію у товарі, що становить небезпечний ризик для здоров’я людини», – йдеться в повідомленні.

Споживачам радять утриматися від купівлі цих чашок та не використовувати продукцію, якщо вона вже була придбана. У разі виявлення такої чашки в торгових мережах Львівщини просять повідомляти Держпродспоживслужбу у Львівській області за телефоном (032) 261-36-90 або на електронну пошту office@lvivdpss.gov.ua.