Яйця із залишками антибіотиків виявили у французьких мережах супермаркетів

Держпродспоживслужба тимчасово призупинила сертифікацію двох українським компаніям, які експортують яйця до країн Європи. Це сталося після того, як у декількох партіях виявили залишки заборонених в ЄС антибіотиків, повідомив Latifundist.com.

Наприкінці серпня ЗМІ поширили інформацію, що французькі мережі супермаркетів Carrefour та Leclerc продавали українські яйця із залишками антибіотиків, заборонених на території ЄС вже 15 років. Крім того, яйця, які продавали французькі мережі, були з кодом «3» – від курей кліткового утримання.

За даними Європейської системи швидкого оповіщення про харчові продукти і корми (RASFF), у партіях українських яєць виявили залишки антибіотика 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ), який використовується для лікування бактеріальних захворювань у птиці. У коментарі Latifundist.com ДПСС повідомила, що ці антибіотики також заборонені для використання і в Україні.

«Після відповіді Держпродспоживслужби стало достовірно відомо, що у чотирьох із п’яти RASFF-повідомлень фігурує ТОВ «Ясенсвіт», яке є виробничою компанією групи Ovostar Union. Ще одне повідомлення стосується ТОВ «Овостар Юніон», яке виступає експортером», – повідомило видання.

Партії яєць, в яких виявили порушення, призначалися для експорту до Франції, Латвії та Нідерландів. За даними Французької асоціації яєчної промисловості (CNPO), щонайменше 300 тис. яєць реалізували в мережі Leclerc. Після інциденту продукцію одразу зняли з полиць.

Після повідомлень RASFF територіальні органи ДПСС провели позапланові перевірки та призупинили сертифікацію курячих яєць для експорту. Крім того, яйця, які не відповідають вимогам, погодили вилучити та знищити. За результатами перевірок після інциденту залишки антибіотика в українських яйцях не виявили.

Зазначається, що ознак умисного використання антибіотиків на підприємстві не виявили. Якщо порушення повторяться, що Єврокомісія може запровадити посилені перевірки на кордоні.

У 2024 році Україна експортувала 77,8 тис. тонн яєць – виторг склав 72,8 млн доларів. У 2025 році Україна наростила експорт яєць до Європи – станом на серпень 2025 року експортний виторг становив 119,5 млн доларів. Основні покупці українських яєць за цей період – Іспанія, Хорватія, Велика Британія, Чехія та Польща.