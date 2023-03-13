Чоловіка затримали в лютому 2021 року працівники СБУ

Тернопільський суд призначив ув'язнення 40-річному мешканцю Бучача, який в соцмережах закликав вбивати чиновників та влаштувати державний переворот. Як виявилось, ці заклики він писав через те, що був незадоволений тим, як поліція розшукує його авто. Суд не лише призначив йому позбавлення волі, а й постановив конфіскувати все майно, окрім житла.

Як встановило слідство, 40-річний мешканець Бучача впродовж листопада 2019-липня 2020 року на своїй сторінці у Facebook публікував дописи із закликами «вбивати чиновників». «Він розповсюджував матеріали, якими підбурював користувачів соціальної мережі вчинити «кровавий переворот в Україні» та вбити "всіх чиновників, суддів та їх сім’ї"», – повідомляє прес-служба обласної СБУ.

Приводом для дописів була невдоволеність чоловіка діяльністю поліції щодо розшуку його автомобіля. В лютому 2021 року його затримали співробітники СБУ.

Про вирок Бучацького райсуду в цій справи стало відомо в понеділок, 13 березня, після повідомлення прес-служби прокуратури. Чоловіка визнали винним у порушенні ч.3 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу).

«При призначенні покарання було враховано суспільну небезпеку й наслідки кримінального правопорушення. Відтак за публічні заклики до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади винна особа проведе три роки за ґратами», – йдеться у повідомленні. Також суд постановив конфіскувати в нього все майно, крім житла.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.