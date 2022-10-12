Мешканця Вижницького району посадили на 10 років за спробу зґвалтування 9-річної внучки. За даними слідства, п'яний дідусь зайшов до кімнати вдома у дівчинки, штовхнув дитину на ліжко та намагався її зґвалтувати. Дівчинка змогла вивільнитися від дідуся та втекти. Потім дитина розповіла про те, що сталося, бабусі.

Як у середу, 12 жовтня, повідомила прес-служба Чернівецького апеляційного суду, інцидент стався ще у листопаді 2021 року. 61-річний чоловік, перебуваючи разом зі своєю онукою в одній кімнаті, штовхнув дитину на ліжко та намагався її зґвалтувати. Відомо, що чоловік у цей час був п'яний. Завершити злочин йому не вдалося, бо дитина втекла. Чоловік погрожував дівчинці, проте вона розповіла про ситуацію бабусі.

Відтак, 61-річний мешканець Буковини отримав реальне покарання – 10 років позбавлення волі. Перший вирок чоловікові оголосили у липні 2022 року, визнавши його винним у спробі зґвалтування дитини, проте обвинувачений намагався оскаржити рішення в апеляційному суді. Колегія суддів розглянула справу та підтвердила вирок Вижницького райсуду.

«Засуджений заперечував свою вину і, посилаючись на відсутність, на його думку, доказів в інкримінованому злочині, оскаржив рішення суду І інстанції в Чернівецькому апеляційному суді. Колегія суддів розглянула матеріали кримінальної справи та визнала висновки суду першої інстанції такими, що відповідають фактичним обставинам справи та повністю підтверджуються наведеними у вироку доказами», – йдеться у повідомленні суду.

Суд визнав 60-річного буковинця винним у замаху на зґвалтування малолітньої дитини (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 ККУ). За скоєне чоловік отримав 10 років ув'язнення.