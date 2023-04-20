26-річний BMW від отриманих травм загинув на місці аварії

28-річного мешканця Чернівецької області засудили до п’яти років позбавлення волі за смертельну ДТП. Аварія сталася взимку 2022 року, тоді буковинець за кермом Mercedes-Benz на швидкості виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із BMW. Від удару 26-річний водій BMW загинув на місці. За даними правоохоронців, за кермом водій Mercedes-Benz перебував п’яним. У суді чоловік повністю визнав свою вину.

Як у четвер, 20 квітня, повідомила прес-служба прокуратури Чернівецької області, смертельна аварія сталася 30 січня 2022 року у Кіцмані. Тоді 28-річний водій автомобіля Mercedes-Benz E 220, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, порушив правила безпеки дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з BMW.

Внаслідок ДТП 26-річний водій BMW загинув на місці аварії. У прокуратурі уточнюють, що підсудний свою вину визнав повністю, завдану шкоду потерпілим відшкодував. Відтак суд визнав 28-річного водія винним за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). За скоєне водія засудили до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права керування автомобілями строком на шість років.