Смертельна аварія сталась на вулиці Бережанській у Тернополі

У Тернополі правоохоронець на смерть збив 66-річну пішохідку, яка перебігала дорогу поза межами пішохідного переходу. В Державному бюро розслідувань наразі не уточнюють, де саме працює чоловік, але з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про працівника Служби безпеки України.

Аварія сталась близько 08:30 у вівторок, 18 квітня, на вулиці Бережанській у Тернополі, повідомляє прес-служба теруправління ДБР у Львові.

«Автомобіль, за кермом якого перебував працівник правоохоронного органу, наїхав на пішохода - 66 річну жінку, яка перебігала дорогу поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпіла померла в кареті швидкої допомоги», – йдеться у повідомленні.

Щодо ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення. Підозру правоохоронцеві поки не вручали.

Очевидців ДТП просять звернутись до слідчих, аби допомогти встановити обставини аварії. Звертатись можна за номером 095-125-10-25.