Під час обшуку в будинку чоловіка знайшли боєприпаси

На Хмельниччині 52-річний чоловік постраждав внаслідок вибуху гранати. За попередньою інформацією, вибух спричинив сам потерпілий, який намагався розібрати боєприпас. Травмованого чоловіка доправили в лікарню.

Як повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини, у середу, 8 березня, надійшло повідомлення про те, що до лікарні доправили 52-річного мешканця Старосинявської громади із вибуховими травмами.

На місце виїхали правоохоронці та вибухотехніки. Попередньо вони встановили, що господар будинку намагався розібрати гранату, внаслідок чого стався вибух. Чоловік отримав травми, його доправили до медзакладу. В якому він стані, наразі не повідомляють.

«Під час огляду будинка, де стався вибух, поліцейські виявили уламки підривника, корпус гранати та набої. Усі предмети було вилучено та направлено на експертизу. Наразі правоохоронці працюють над з’ясуванням походження боєприпасів та встановленням усіх обставин події», – повідомляє поліція.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю). Санкція статті передбачає від трьох до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, наприкінці січня в Хмельницькому внаслідок вибуху гранати в квартирі багатоповерхівки загинули двоє людей. На місці загинув 24-річний чоловік, а 51-річна жінка померла під час реанімаційних заходів.