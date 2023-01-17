Райсуд на Хмельниччині призначив штраф чоловікові, який запустив піротехніку біля будинку. У протоколі зазначено, що Максим М. запустив петарди ввечері 2 січня. Зазначимо, що з 22 грудня минулого року Хмельницька обласна військова адміністрація заборонила запуск будь-яких піротехнічних засобів на території області до кінця воєнного стану.

Як йдеться у постанові Ізяславського райсуду, петарди чоловік запустив ввечері 2 січня на подвір'ї біля будинку. Де саме це сталось, не зазначено. Адмінпротокол на чоловіка склали за декілька днів після інциденту, 6 січня. Свідчення правоохоронцям дали двоє очевидців.

У судовому засіданні Максим М. визнав провину та розкаявся, суд взяв це до уваги. Натомість обтяжуючих обставин суддя Віталій Столковський не виявив.

Тож чоловіка визнали винним у порушенні ч.1 ст. 195-6 КУпАП (порушення використання піротехнічних засобів) та призначили йому мінімальне за цією статтею покарання – 595 грн штрафу. Також Максим М. повинен заплатити 536 грн судового збору.