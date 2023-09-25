Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини за ухилення від мобілізації виніс вирок Володимиру Б., який отримав повістку, але не прийшов у військкомат. Чоловік заявив, що у час, коли він мав з’явитись у військкомат, була повітряна тривога, а «прибути в інший час у нього обов’язку не було». Суд ув’язнив 28-річного Володимира Б. на три роки тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, Володимир Б. у жовтні 2022 року пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. 12 жовтня він отримав повістку про необхідність прийти у військкомат для відправки у військову частину, однак у вказаний час він не прийшов, чим ухилився від призову. Щодо нього порушили кримінальну справу.

У суді обвинувачений заявив, що 26 жовтня у зазначений у повістці час на Львівщині була повітряна тривога. 28-річний Володимир Б. заявив, що він проживає у Бориславі і після закінчення тривоги не зміг добратись у Дрогобич через відсутність транспорту. Володимир Б. також вважає, що «оскільки у повістці було визначено час коли він мав прибути до центру комплектування, однак в цей час була тривога, що об’єктивно унеможливило його прибуття, а тому прибути до центру в інший, ніж визначено у повістці час, у нього обов’язку не було».

Після цього він отримував повістку про необхідність прийти у військкомат 3 березня 2023 року, він приїхав, однак у цей час знову була повітряна тривога. Володимир Б. заявляв, що його не впустили у приміщення, а згодом виписали нову повістку про необхідність з’явитись уже 8 березня. У той день у військкоматі йому повідомили, що щодо нього порушена кримінальна справа, тому його не можуть мобілізувати.

Обвинувачений заявив, що загалом отримав близько п’яти повісток на відправку до військової частини, однак мобілізований так і не був, хоча з’являвся до центру комплектування, однак його не забирали. Тому він вважає, що «вся відповідальність за це лежить виключно на посадових особах РТЦК».

Справу розглянула суддя Руслана Курус, яка дослідила усі матеріали справи, зокрема і те, що обвинувачений ухилявся і від суду та був оголошений у розшук, та визнала Володимира Б. винним в ухиленні від мобілізації, призначивши йому три роки тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.