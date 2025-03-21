Мешканець Старосамбірщини самовільно викопав ставок біля потічка, що є притокою річки Стрв'яж

Старосамбірський районний суд Львівської області виніс вирок мешканцю району Олегові Морозу за самовільно викопаний ставок площею 0,13 га та захоплення прибережної смуги місцевого потічка. Винуватцю призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, у селі Буньковичі Хирівської громади у 2016-2017 роках місцевий мешканець Олег Мороз всупереч цільовому призначенню наданої йому у приватну власність земельної ділянки самовільно викопав ставок загальною площею 0,13 га для власного користування.

Мешканець вирив ставок без жодних дозвільних документів. При цьому частину водойми викопав вже за межами своєї ділянки у межах прибережної захисної смуги потічка, який є притокою річки Стрв’яж, таким чином самовільно зайняв 0, 02 га, які йому не належали. Навколо ставка незаконно встановив паркан з металевої сітки.

У суді обвинувачений свою вину визнав і розкаявся, повідомив, що відшкодував завдану шкоду.

Суддя Юрій Пошивак визнав Олега Мороза винним у самовільному зайнятті земельної ділянки та самовільному будівництві (ч.2 ст.197-1 ККУ). Вироком суду чоловікові призначили два роки обмеження волі. Водночас його звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.