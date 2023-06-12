Конфлікт через зниклі будівельні інструменти завершився вироком для одного з учасників

Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок 36-річному мешканцю Зимноводівської громади, батькові трьох малолітніх дітей, за пограбування знайомого. Чоловіки разом працювали на будові та поконфліктували через втрачений будівельний інструмент. Під час перепалки підсудний дав кілька ляпасів знайомому та забрав його телефон. Вироком суду йому призначили сім років тюрми за грабіж. Про завершення розгляду справи повідомили в обласній прокуратурі.

За матеріалами справи, інцидент трапився навесні минулого року у Зимноводівській громаді. Чоловіки разом працювали на будові. Одного дня підсудний телефоном попросив свого колегу заховати на будові інструменти (перфоратор, болгарку і переноску великої довжини), щоб коли він прийде, міг ними працювати. Товариш повідомив, що інструменти заховав, однак згодом виявилося, що вони зникли.

Підсудний звинуватив свого колегу в зникненні інструментів. Хоча інструменти могли бути викрадені, товариш зі свого боку пообіцяв їх повернути. В поліцію через зникнення іструментів чоловіки не зверталися. Після цього вони деякий час не бачилися і не працювали разом. А 29 травня 2022 року зутрілися біля магазину в селі Суховоля, де між ними почалася перепалка через втрачений інструмент. Під час суперечки підсудний дав кілька ляпасів долонями по обличчю та шиї постраждалого, спричинивши легкі ушкодження, забрав його телефон та пішов геть. Через цей інцидент постраждалий звернувся з заявою в поліцію.

Суд визнав обвинуваченого, який є батьком трьох малолітніх дітей, винним у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану (ч.4 ст.186 ККУ). Вироком суду йому призначено покарання – сім років позбавлення волі. Вирок ще не набув законної сили та може бути оскаржений в апеляції.