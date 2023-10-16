Дев'ятикласник навчається у Любомльському ліцеї №2

На Волині оштрафували чоловіка за те, що його син зухвало поводиться у школі та зриває уроки. Його визнали винним у невиконанні обов’язків щодо виховання дітей і призначили 1700 грн штрафу.

Як йдеться у постанові Любомльського райсуду, адмінпротокол на батька школяра склали 25 вересня через систематичне порушення поведінки його малолітнім сином, який навчається у Любомльському ліцеї №2. Вказано, що учень грубо спілкується з вчителями, зриває уроки та загалом поводиться зухвало. Свідчення у цій справі надали семеро вчителів.

На розгляд протоколу обвинувачений батько не прийшов, подавши до канцелярії суду письмові пояснення, в яких просив суддю обмежитись щодо нього усним попередженням, оскільки він вперше притягується до адмінвідповідальності. Провину визнав та запевнив, що з сином проводить профілактичні бесіди.

Суддя Олег Павлусь визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 184 КУпАП (невиконання обов’язків щодо виховання дітей) та призначив йому 1700 грн штрафу.

«[Обвинувачений] вперше притягується до відповідальності, у вчиненому правопорушенні щиро розкаявся. Однак, як вбачається з матеріалів справи, порушення поведінки його сина в ліцеї носить систематичний характер і триває довгий проміжок часу з п’ятого по дев’ятий клас навчання. Таким чином, враховуючи характер правопорушення та особу порушника, стягнення на нього слід накласти у вигляді штрафу», – постановив суддя.

Окрім цього, чоловік повинен сплатити 536 грн судового збору. Додамо, що постанова поки не набрала законної сили, але судячи з сайту судової влади, апеляції у цій справі чоловік поки не подавав.