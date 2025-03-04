Предками породи мейн-кун були довгошерсті коти, яких у 1850-х роках до американського штату Мен завезли моряки

Мейн-кун – одна з найбільших та найвеличніших порід котів. Вони мають міцне тіло, добре розвинені м’язи та потужні лапи. Вони викликають захват у багатьох, через свої розміри та характер. Purina розповідає про особливості цієї породи та її характер.

Походження

Країна походження породи – США. Предками породи мейн-кун були довгошерсті коти, яких у 1850-х роках до американського штату Мен завезли моряки. Вони спарувалися з місцевими короткошерстими котами. Їхні потомки були великими, мали міцне тіло, шерсть середньої довжини та хвости-щітки, схожі на хвіст єнота, від чого і пішла назва: мейн-кун («єнот зі штату Мен»). Для захисту від суворої місцевої зими в цих котів відросло густе й щільне хутро. Вже в 1860-х роках проводилися спеціальні виставки кішок породи мейн-кун, і вони стали дуже популярними як домашні тварини. До Великої Британії мейн-кунів завезли в 1980-х роках.

Характер та поведінка

Мейн-куни мають дуже приємний характер, вони грайливі та привітні. Їм подобається бути в компанії людей і з них виходять чудові домашні улюбленці. Можливо, через своє невибагливе походження вони часто згортаються клубочком у найнесподіваніших місцях. Їм подобається бувати надворі, вони потребують можливості забиратися на підвищення й імітувати полювання. Мейн-куни відомі своїм чарівним тихим скрекотом.

Догляд за шерстю

Ця порода добре доглядає за своєю шерстю, якщо враховувати її довжину. Однак їм все одно потрібен частий грумінг, щоб шерсть залишалася в гарному стані. Окрім цього, як і для всіх котів, рекомендуються регулярна вакцинація і боротьба з паразитами.