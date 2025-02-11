Режисерка Ірина Ципіна добре відома львів’янам роботами у Першому театрі та театрі «Око». Також вона успішно працює й у театрах інших міст. Не так давно у Кіровоградському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. Марка Кропивницького, знаному більше у широкому загалу як Театр Корифеїв. Там було заплановано постановку вистави «Безталання» за п’єсою Івана Карпенка-Карого. Режисеркою мала стати Ірина Ципіна. Проте постановка не відбулась.

ZAXID.NET поговорив із режисеркою і про успішні постановки, і про інтерес до української класики, і про те, чому режисер у театрі часто почуває себе зовсім незахищеною особою.

Львів’яни дуже полюбили ваші вистави. Розкажіть, будь ласка, де і над чим працюєте зараз?

Я працюю там, де і працювала, – у Першому театрі режисеркою-постановницею. І зараз працюю над новою виставою. В цьому сезоні в мене – українська класика.

Також маю запрошення в інші театри, найближчим часом їду до Ужгорода. Мені дуже шкода, що постановка «Безталання» у Кропивницькому зірвалась. Дуже великі плани з нею були пов’язані.

Ірина Ципіна (фото Першого театру)

Хто вас запросив на постановку?

Мене запросив Євген Лавренчук. Ми домовились про суми гонорарів, мій та художниці, та про те, що прем’єра відбудеться в грудні. Євген казав, що от-от укладемо угоду. Але цього так і не сталося. На жаль, моя ситуація не поодинока. З того дня, коли я оприлюднила цю історію, я дізналась про те, що багато режисерів, моїх друзів і колег, опинялися в подібній ситуації, коли їм не доплачували, не підписувались угоди. Я маю багато випадків прекрасної співпраці, коли всі домовленості були виконані. В ті театри хочеться повертатись. Але все ж прикрі випадки трапляються, і не тільки зі мною.

Трохи фактів: У театрі Корифеїв, що у Кропивницькому, вирішили ставити «Безталання» Івана Карпенка-Карого. Наказ №196 про початок роботи над виставою видали 03.09.2024 р. У цьому ж наказі було заплановано прем’єру вистави на грудень 2024 року. 25.10.2024 р., на виконання взятих на себе зобов’язань, Ірина Ципіна передала референс для афіші майбутньої вистави, а 27.10.2024 р. – опис майбутньої вистави для рекламних цілей. За погодженням з адміністрацією театру, з 20.11.2024 р. під керівництвом Ірини Ципіної мали розпочати репетиції вистави попри те, що письмово договори між постановниками та театром так і не підписали. 07.11.2024 р стало відомо, що Євген Лавренчук припинив виконувати обов’язки директора-художнього керівника, а на цю посаду призначили Антона Шурпіка. З огляду на це, 07.10.2024 р. художниця вистави зателефонувала Антону Шурпіку та поцікавилась виконанням плану щодо постановки вистави. У відповідь Антон Шурпік повідомив, що вистава «Безталання» більше не входить у плани театру.

Ця нереалізована вистава поставила чимало запитань. І головне, наскільки запрошений режисер є достатньо захищеним у сучасному театрі?

Якщо я працюю у штаті театру, я достатньо захищена, навіть якщо з якихось причин зірвалась вистава, хоча в мене такого не було. Якщо я хочу, маю сили та натхнення працювати як запрошений режисер, то тут немає взагалі жодних гарантій.

Завжди доводиться покладатись на порядність директора театру, що не завжди спрацьовує. І не завжди директор театру, як було у випадку з Кропивницьким, відповідає повністю за все. Є безліч ситуацій, коли не підписують вчасно угоди, коли не виконують домовленостей. Є щасливі випадки, і в мене зокрема, коли з тим чи іншим театром складаються прекрасні стосунки, як, наприклад, з полтавським театром ляльок, в якому я випустила в цьому сезоні уже другу виставу. Там директор просто бездоганно виконує свої обов’язки, і у нас абсолютна довіра.

Але буває, що договори не укладають, суми не доплачують тощо. Або люди просто відмовляються на якомусь етапі від постановки. І виходить, що та вся робота, до якої доклалася я і вся команда, просто викидається. І все. І захисту немає жодного. Я не знаю, може, НСТДУ взагалі мала б цим займатися, адже немає ніякої юридичної допомоги, бо в більшості випадків існує просто усна домовленість й нічого довести неможливо.

За ідеєю, новий директор мав би реалізувати цей проєкт, а не просто без пояснень відмовлятись від нього буквально за два тижні до того, як я мала приїхати.

Відповідь Департаменту культури та туризму Кіровоградської ОВА на запит ZAXID.NET: Розпорядженнями голови Кіровоградської обласної ради покладено виконання обов’язків директора-художнього керівника комунального закладу «Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького» на Лавренчука Євгена Вікторовича, режисера-постановника даного закладу. У розпорядженні голови Кіровоградської обласної ради від 5 листопада зазначено: “приступити Лавренчуку Євгену Вікторовичу до виконання обов’язків за основною посадою – режисера-постановника комунального закладу «Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького», увільнивши його від виконання обов’язків директора-художнього керівника комунального закладу”. Крім цього, зазначаємо, що відповідно до статті 5 Закону України «Про театри і театральну справу» свобода творчості у сфері театрального мистецтва, в тому числі у: втіленні та розкритті драматургії, відборі мистецьких засобів для створення театральної постановки; плануванні, створенні та прокаті репертуару театру; виборі режиму роботи, засобів і місць публічного виконання вистав тощо, не допускаються вимоги щодо попереднього погодження на публічне виконання чи публічний показ театральної постановки або її частини з боку посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій або об’єднань громадян, крім випадків, коли посадова особа є автором твору театрального мистецтва. За інформацією комунального закладу «Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького» причиною скасування роботи над виставою «Безталання» є відсутність фінансового ресурсу на створення та показ вищезазначеної вистави.

Якщо я правильно розумію, навіть коли угода ще не укладена, ви маєте почати працювати, бо інакше ви просто фізично не встигнете зробити виставу, так? Тобто це ваші ризики?

Так. Хоча театральний світ дуже вузький, ми всі знайомі між собою. Якщо навіть не особисто, то точно через соціальні мережі або через когось. Тож часто погоджуєшся працювати авансом, на довірі. У Кропивницькому, наприклад, буквально за місяць до того, як я мала туди їхати та розпочинати уже репетиції, мене попросили дати референс афіші. Мені було очевидно, що якщо люди роблять афішу, нічого вже не може статися. Тим більше, що з Євгеном ми були знайомі, тепло спілкувалися. У мене навіть не закрадалася якась думка, що може трапитись така річ.

Вистава «Пливе човен» у Першому театрі (фото театру)

Які, на вашу думку, могли б бути механізми взаємного захисту?

Я не знаю, можливо, є такі випадки, коли режисер не доставив виставу. Я не чула, чесно кажучи, щоб театр постраждав від якогось непорядного режисера.

Я говорю теоретично.

Так, я розумію. Проте коли зі мною трапилась таки прикрість, я почула дуже багато історій, коли людям просто не платили, або не давали випустити виставу і, відповідно, теж не платили. Звісно, що, напевно, режисери мають бути більш принциповими і наполягати все-таки на угоді з самого початку. Я, наприклад, була в Німеччині на семінарі режисерів, там в однієї дівчини сталася якась неприємна ситуація з театром, де вона мала ставити виставу. Під час спілкування з’ясувалося, що там є організація, щось на кшталт профспілки, куди режисери платять якісь невеличкі внески, і ця організація захищає їх, в тому числі в суді. І мені здається, що якби у нас була подібна організація, куди ти можеш звернутися і попросити про юридичний захист, це було б дуже добре.

У випадку з Кропивницьким я і художниця, яка мала зі мною робити виставу, консультувалася з юристом, але ми нічого не домоглися, хоча у театрі є наші макети. Можна судитися, але це додаткові витрати і не факт, що ми відсудимо якісь кошти з театру за уже зроблену роботу.

Тому нам треба об’єднатися, я думаю, в якусь профспілку.

Ви кажете, що є багато подібних історій, але чомусь вони не виходять на широкий загал. Чому?

Може люди просто не хочуть про це говорити. У нас є певний пієтет до директорів театрів, до керівництва і воювати з цією системою ніхто не хоче, я так думаю. Наприклад, мені одна акторка, яка мала бути залучена до вистави в Кропивницькому, прислала фотографію дошки з наказами про запуск вистав у роботу. Там поруч з наказом на нашу постановку висів наказ на постановку іншого режисера, з яким я зв’язалася. Його реакція була досить спокійною: я не буду ставити. Як вийшло, так вийшло.

Але він мав після мене ставити і ще не починав працювати над матеріалами до вистави, не витратив на це свій ресурс. А в мене уже все було готово, за тиждень мав початись репетиційний процес.

Вистава «Пливе човен» у Першому театрі (фото театру)

Мені здається, що ми просто не хочемо воювати з цією системою. Тому що директори сидять роками, хтось навіть десятиліттями. Це якась така стала конструкція.

І ще у театральному світі дуже важлива репутація. Можливо, люди не хочуть отримати репутацію якоїсь такої конфліктної людини, скандальної.

Було ж прийнято закон про контрактну систему, який обмежує термін перебування на посаді.

Я на практиці не бачу, щоб ця система змінила щось на краще. За моїми спостереженнями, вона не працює так, як би мала працювати в ідеалі. Наприклад, зараз взагалі не проводять конкурси, і всі, хто навіть був на посаді уже два терміни, залишились. Але і до воєнного стану було так, що, наприклад, людина працювала в театрі ще до прийняття цього закону, потім цю ж людину обирають на конкурсі, потім обирають ще раз, і так виходить дуже довго. Закон цей, на жаль, не працює, хоча він, на мій погляд, досить непоганий. Може не ідеальний, але досить непоганий.

Чому зараз різко зросла кількість інсценізацій класичних творів? І чому список все одно залишається досить обмеженим?

Я сама зараз проявляю великий інтерес до української класики. Українська класика була тривалий час на маргінесі, вона якщо і ставилась, то як шароварщина. А насправді це прекрасна драматургія. У цьому сезоні, крім «Безталання», у Кропивницькому буде Леся Українка, потім Коцюбинський. Я до української класики ставлюсь як до постановок Шекспіра, наприклад, як до будь-якої світової класики, роблячи акцент не на українськості її, а на тих ідеях, які там закладені. Й ідеї насправді загальнолюдські.

Мені здається, що зараз маємо період нашої самоідентифікації. Нарешті він настав, шкода, що це зумовлено такими трагічними подіями, але прекрасно, що ми зараз нарешті намагаємось себе відчувати без меншовартості, говорити про те, що у нас теж є прекрасна культура, література, музика і так далі. Тому мені здається, інтерес класики зумовлений саме цим. По-друге, зараз став можливим інший погляд на класику. Тобто на неї вже не дивляться, як на елемент шкільної програми, на можливість затягнути школярів, продати виставу. А на це дивляться, як на дійсно цікавий літературний матеріал.

А те, що наразі ставлять відомі назви, то їх легше продати. Наприклад, всі знають «Лісову пісню», але мало хто знає про «Бояриню», наприклад.

Крім української класики, маємо зараз прекрасну сучасну драматургію. Хотілося би й її більше бачити на сцені. І хотілося б теж попрацювати в цьому напрямку.

Вистава «Я Батурин» у театрі «ОКО» (фото театру)

У світі репертуарних театрів переважно існує система проєктів. Чи українські великі репертуарні театри є продуктивними зараз? Може, якраз така система захищає творчих працівників, але чи змушує вона розвиватися?

Звичайно, проєктна робота вимагає більшої мобілізації, більшої рухомості якоїсь, більш відкритої свідомості, напевно, трошки молодших людей. Тому що зараз існує чимало можливостей ґрантових, крім УКФ навіть, є дуже багато іноземних фондів, ґрантових програм, які підтримують саме Україну.

Але тим потрібно багато займатись. Державний театр – це така тепла ванна, в якій ти сидиш. Так, там недофінансування, ще безліч проблем, але все одно це певна стабільність. Адже ґранти – це завжди конкурс, завжди відбір.

Насправді й за кордоном є репертуарні театри, є державний театральний сектор. Мені б насправді хотілося, щоб в Україні ця вся система якось зрушилась з місця, тому що і незалежний сектор теж має право на існування. Але він все одно, попри те, що там дуже багато талановитих митців, існує десь на задньому плані, хоч і у приватному театрі може бути щось навіть краще, ніж у державному. І хотілося б, щоб в Україні була можливість знаходити фінансування і для таких.

У зв’язку з «Безталанням» я скерувала запит до відділу культури Кіровоградської адміністрації. Там мені відповіли, що представники влади не мають жодного впливу на репертуарну політику театрів. Це так і є?

Мені здається, в основному насправді не мають впливу, переважно не втручаються. Але, знову ж таки, якщо говорити про Театр Корифеїв, то там новопризначений директор у приватній розмові сказав, що не може нічого вирішувати. Так що саме цей театр – на ручному управлінні, тому зняли Євгена Лавренчука і призначили людину, яка взагалі не може керувати театром. Він і сам не радий цьому призначенню.

Але здебільшого в тих театрах, в яких я працювала, не помічала, щоб управління культури або якісь інші представники влади втручалися у діяльність театру. На мій погляд, такого немає.

Вистава «Аліса» у Першому театрі (фото театру)

Розкажіть, будь ласка, трошки докладніше про власне ваші постановки у Львові, які ви зараз готуєте.

Зараз готую до постановки «Бояриню» Лесі Українки. Ставити буду разом з художницею Оксаною Радкевич, яка теж постраждала від театру в Кропивницькому. Хочеться у цій роботі уникнути штампів. Там не буде народного співу, не будуть всі в білому, як зараз модно ставити, а просто хочеться зосередитись на ідеї різниці культур та різниці середовищ. І виразити це не через національні ознаки, а через загальнолюдські візуальні й художні засоби виразності.

Дуже складний матеріал, але дуже цікавий, і я відчуваю гордість і піднесення від того, що працюю з українською драматургією. Бо якщо так подивитися, я з нею дуже мало працювала за роки своєї творчості. Десь на початок квітня готується прем’єра, ще не почались репетиції, але вже почався активний процес придумування з творчою командою.

На головному фото – вистава «Кольори» Першого театру