Очікується, що угоду про купівлю Activision Blizzard закриють до червня 2023 року

Корпорація Microsoft заявила про купівлю розробника відеоігор Activision Blizzard за 68,7 млрд доларів. Variety зазначає, якщо угода вдасться, вона стане найбільшою в історії компанії та загалом в індустрії відеоігор.

Variety пише, що така угода розширить і так великий бізнес Microsoft у сфері відеоігор для Xbox. З Activision Blizzard Microsoft стане третьою за величиною ігровою компанією у світі за доходом після китайських Tencent і Sony.

Угоду планують закрити до червня 2023 року, за умови розгляду та схвалення регуляторами акціонерами Activision Blizzard. Як зазначає сама Microsoft, угода прискорить розвиток її ігрового бізнесу на мобільних пристроях, ПК та консолях.

До лінійки ігор Activision Blizzard входять Call of Duty, Warcraft, Diablo, Overwatch, Hearthstone та Candy Crush. На додаток до свого основного бізнесу з розробки і видавництва відеоігор, компанія також керує глобальною кіберспортивною мережею через свій підрозділ Major League Gaming. У самій компанії працює близько 10 тис. співробітників по всьому світу.