Звичка не викидати шкаралупу від яєць вже є в багатьох дачників. Але чимало фахівців вважають, що користі від неї насправді нема. Хто ж насправді має рацію? Розповідає Ukr.Media.

Однозначної відповіді на це питання немає. Прихильники органічного землеробства впевнені у тому, що це чудова заміна мінеральних добрив та пестицидів, оскільки шкаралупа яєць на 93% складається з карбонату кальцію. Натомість їхні противники стверджують, що карбонат кальцію нерозчинний у воді, тож для розчинення шкаралупок будуть потрібні слабкі кислоти ґрунтів, і на цей процес підуть місяці, а то й роки.

Переважно суперечки виникають щодо використання яєчної шкаралупи як добрива або розкислювача ґрунту, і в цьому питанні однозначної відповіді немає.

Водночас є два незаперечні аргументи на користь використання яєчних шкаралупок на городі. По-перше, це дешево та екологічно. По-друге, вона дійсно допомагає в боротьбі зі шкідниками, зокрема, капустянкою, гусеницями, слимаками та равликами.

Для капустянки потрібно приготувати приманку. Робиться вона з товченої шкаралупи і нерафінованої соняшникової олії. Одна чайна ложка шкаралупи змішується з половиною чайної ложки рослинної олії. Суміш прикопують по периметру грядки або вносять у посадкові лунки. Капустянку приваблює запах насіння. З'ївши приманку, вона приречена на загибель, тому що перетравити яєчну шкаралупу не може, так само, як і вивести її з організму.

Для відлякування слимаків, гусениць і равликів знадобляться великі осколки шкаралупи, з яких створюють перешкоду навколо рослин або грядок. Обов'язкова умова: перепона має бути суцільною, без дірок. Перебратися через неї м'якотілим шкідникам буде непросто, а якщо і вдасться, то від пошкоджень на слизовій оболонці вони загинуть.