Михайло Лемак очолював Львівський ІТ Кластер менше 4-х місяців

У четвер, 5 листопада, СЕО Львівського ІТ Кластера Михайло Лемак повідомив, що йде з посади через погіршення стану здоров’я. Нагадаємо, він офіційно очолив ІТ Кластер 8 липня після звільнення з лав ЗСУ.

«Я прийняв рішення завершити роботу на посаді CEO Львівського ІТ Кластера. На нього вплинули особисті обставини, зокрема, погіршення стану здоров'я – мушу приділити цьому більше часу та уваги. Зараз Кластер перебуває на важливому етапі трансформації, а такий період вимагає максимальної динаміки, гнучкості, підприємливості та значного управлінського ресурсу. Тому це непростий, але обдуманий крок. Для мене відповідальне лідерство – це не лише готовність братися за складні виклики. Це також про вміння ухвалювати складні рішення та здатність вчасно зупинитись, проаналізувавши всі можливості, виклики та особливості ситуації», – написав Михайло Лемак на своїй фейсбук-сторінці.

У Львівському ІТ Кластері також повідомили про звільнення Михайла Лемака і додали, що з 16 листопада новим СЕО стане Павло Карташов.

«Попри нетривалий час перебування на посаді СЕО Михайло Лемак разом з учасниками спільноти та партнерами провів стратегічну сесію щодо формування нових пріоритетів розвитку організації, проаналізував внутрішні процеси та ефективність проєктів і разом з командою реалізував усі заплановані на цей рік активності та події», –йдеться в повідомленні ІТ Кластера.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, Михайло Лемак – ветеран війни з понад 20-річним досвідом роботи у приватному, громадському та державному секторах. Він дотичний до створення «Стратегії конкурентоспроможності Львова» до 2027 року, працював у медіа-бізнесі, креативній економіці, в проєкті Lem Station. З 2024 року служив за контрактом в Державній прикордонній службі, працював заступником голови Херсонської обласної військової адміністрації. У липні після конкурсного відбору очолив Львівський ІТ Кластер, замінивши на посаді Степана Веселовського.

Що відомо про наступного СЕО ІТ кластера Павла Карташова

Голова Наглядової ради Львівського ІТ Кластера Святослав Кавецький розповів, що з 16 листопада керівником ІТ Кластера стане Павло Карташов, відомий у технологічній спільноті завдяки роботі на чолі Українського фонду стартапів (USF). Його кандидатуру вже розглядали під час попереднього відбору на посаду CEO.

Павло Карташов – управлінець з понад 20-річним досвідом в державному управлінні, міжнародній співпраці, розвитку інновацій та залученні інвестицій. У 2018–2024 роках очолював Український фонд стартапів, де розбудовував систему підтримки технологічного підприємництва, залучав міжнародне фінансування та розвивав партнерства.

Серед ключових результатів – створення оборонно-технологічної платформи BRAVE1, реалізація проєкту Seeds of Bravery за ініціативи Європейської інноваційної Ради та просування українських стартапів на міжнародних майданчиках, зокрема на Web Summit, CES і VivaTech.

Також Павло Карташов працював радником з економічних питань, технологій та інновацій у Посольстві України у США, обіймав посаду заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України, де займався інвестиційною політикою, зеленою трансформацією економіки та міжнародною співпрацею.

Впродовж останнього часу – співкерівник Українського кліматичного офісу (Ukrainian Climate Office).

Львівський ІТ Кластер створений у 2012 році і зараз є найбільшою бізнес-асоціацією України, що обʼєднує близько 300 компаній і стартапів та понад 100 000 спеціалістів.