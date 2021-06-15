Екс-міністр економіки Тимофій Милованов продовжує отримувати нові посади

У кабінеті міністрів відбулося перше засідання комісії з відбору кандидатів на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) України. На ньому вже обрали голову і секретаря, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

«Тимофій Милованов став головою комісії одностайно. Галина Шевченко – секретар», – написав Немчінов у Telegram.

Він зазначив, що конкурс з відбору кандидатів на посаду директора БЕБ триватиме з 16 червня по 7 липня 2021 року. Саме бюро розпочне роботу 25 вересня.

Зазначимо, що Бюро економічної безпеки отримає повноваження податкової міліції, а також функції СБУ і поліції з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки.

Штат бюро налічуватиме 4 тис. працівників. Детективи бюро займатимуться не лише силовою, але й аналітичною роботою.

Координувати БЕБ буде Кабінет міністрів. Директора Бюро призначатиме уряд за поданням прем’єр-міністра за результатами відкритого конкурсу. Кандидатуру директора відбиратиме конкурсна комісія з дев’яти членів: троє представників від РНБО, троє від Верховної Ради, і троє – від уряду. Термін перебування на посаді директора БЕБ – 5 років, не більше двох термінів поспіль.

У 2021 році на фінансування Бюро виділили 587 млн грн. При Бюро економічної безпеки створять Раду громадського контролю, яка стежитиме за його діяльністю. Зокрема, рада розглядатиме звіт директора Бюро та надаватиме свій висновок.

Створення БЕБ – частина міжнародних зобов’язань України, а також одна з вимог Меморандуму з МВФ і Європейським Союзом.

Верховна Рада ухвалила закон про Бюро економічної безпеки 28 січня. 22 березня документ підписав президент.

Хто такий Тимофій Милованов

Це український економіст, почесний президент Київської школи економіки, професор Піттсбурзького університету (США).

Був заступником голови ради Національного банку України з 2016 року. В період з 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року — міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

В листопаді 2020 року призначений позаштатним радником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

2 червня 2021 року Милованова одноголосно обрали головою наглядової ради «Укроборонпрому».