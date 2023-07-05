Мінекономіки прогнозує, що після відновлення ставок податків на пальне роздрібна ціна дизпалива протягом місяця збільшиться на 5 грн за літр, бензину – на 7-8 грн за літр. Про це в ефірі телемарафону заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«Ми бачимо і прогнозуємо разом з операторами АЗС, що до кінця липня зростання буде на 5 грн на дизпальне і 7-8 грн – на бензин», – зазначила Свириденко.

За її словами, арифметично повернення на довоєнний рівень акцизів на моторне паливо і підвищення ПДВ на нього може призвести до зростання ціни ДП на суму до 8 грн/літр, бензину – до 11 грн/літр.

Водночас, накопичені запаси пального і відсутність дефіциту не повинні призвести до різкого зростання цін, додала вона.

«Ми бачимо, що не буде різкого зростання ціни. Є кілька факторів – немає дефіциту, є запаси, ринок у Європі залитий ресурсом, тому різких стрибків не буде. Багато, звісно, залежить від цінової кон'юнктури у світі, але на сьогодні ми не очікуємо різких коливань», – заявила міністерка.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня податки на пальне повернулися на довоєнний рівень: ПДВ – до 20%, акциз на бензин – до 213 євро, на дизпаливо – 139,5 євро за 1000 л.

Автозаправні мережі після скасування з 1 липня пільгового оподаткування утримали ціни на пальне на цей день у межах до 50 грн/л, піднявши їх переважно на 0,3-2 грн/л порівняно із середніми цінами по мережах на 30 червня 2023 року. Загалом зростання цін фіксувалось на мінімальному рівні.