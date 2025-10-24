Шахта №9 «Нововолинська» працює з 1963 року

Міністерство енергетики готує передачу шахти №9 «Нововолинська» до Фонду державного майна України для подальшої приватизації. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук під час засідання уряду в п’ятницю, 24 жовтня.

За її словами, підприємство входить до структури ДП «Волиньвугілля» і ще у 2015 році було внесене до переліку об’єктів, визначених для ліквідації – через збитковість та неперспективність.

«На сьогодні всі необхідні документи для ліквідації вже підготовлені. Після завершення експертизи об’єкт передадуть Фонду державного майна. Працівники шахти будуть забезпечені робочими місцями в сусідніх шахтах або в інших регіонах, за їхнім вибором», – зазначила Світлана Гринчук.

Посадовиця уточнила, що після передачі підприємства до Фонду держмайна воно може бути виставлене на відкритий конкурс. У разі появи інвестора, шахта може продовжити роботу в новому форматі.

Додамо, що шахта розташована у місті Нововолинськ Волинської області. Підприємство працює з 1963 року та є одним із найстаріших вугледобувних об’єктів регіону. Реорганізацію шахти ініціювали ще у 2015 році. Через три роки, у липні 2018-го, керівник «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк підписав накази, що фактично запустили процедуру закриття копальні, про що повідомляло видання «Волинські новини». Тоді колектив та місцеві діячі виступали проти такого рішення. Зокрема, народний депутат Михайло Волинець написав у фейсбуці, що близько 700 працівників підприємства можуть залишитися без роботи.

Упродовж 2019-2022 років шахта працювала періодично, стикалася з боргами та перебоями електропостачання. У 2023 році її закриття офіційно відклали. Як пояснив у коментарі «Суспільному» виконувач обов’язків директора підприємства Володимир Юрків, рішення ухвалили через наявність запасів близько 30 тисяч тонн вугілля та необхідність розв’язувати питання працевлаштування працівників.