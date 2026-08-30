До підвищення мінімальної зарплати лишилось кілька місяців

У вересні 2026 року мінімальна зарплата в Україні, попри зростання середньої зарплати та інфляції, залишається без змін. Якою буде мінімальна зарплата українців у вересні, на що це впливає та коли виплати збільшать, читайте на сайті ZAXID.NET.

З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні становить:

8647 грн в місячному розмірі;

52 грн в годину – при погодинній роботі. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Якщо зарплата працівника менша за мінімальну, роботодавець повинен зробити доплату, щоб сума виплати відповідала встановленому законом мінімальному рівню. У випадку невиконання працівником місячної норми праці, йому виплачується заробіток, пропорційний фактично відпрацьованому часу.

У планах держави – підвищення мінімальної зарплати України в 2027 і 2028 році. В підсумку мінімальна оплата праці має становити не менше 10 тис. грн. Фактичний розмір зростання й виплат буде прописаний в законі про державний бюджет на 2027 рік.

На що впливає мінімальна зарплата

Від розміру мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму залежить низка соціальних виплат, розміру податків тощо.

Так, у 2026 році в Україні через зростання мінімальної зарплати зросли податки і ліміти для ФОПів. Також МЗП впливає на:

мінімальну суму єдиного соціального внеску;

виплати лікарняних;

виплати відрядних;

штрафи за порушення трудового законодавства;

розміри мінімального статутного капіталу компаній тощо.

Додамо, що у євровому еквіваленті мінімальна зарплата в Україні становить приблизно 169 євро, що є найнижчим показником серед країн Європи.