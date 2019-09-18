Міністерка соціальної політики обґрунтувала зменшення витрат на субсидії

Кабмін стверджує, що в новому бюджеті вистачить грошей на субсидії

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська пояснила скорочення фінансування житлових субсидій зростанням доходів громадян. Як зазначила посадовиця на своїй сторінці в Facebook, скорочення обсягів фінансування не призведе до скорочення кількості отримувачів цієї допомоги.

«Після оприлюднення проекту бюджету на 2020 рік в ЗМІ поширюється інформація про зменшення витрат на субсидії, що призведе до скорочення кількості одержувачів. Хочу запевнити, що ця інформація не відповідає дійсності і є результатом неправильної інтерпретації фактів. Скорочення витрат не призведе до скорочення одержувачів», – написала Соколовська.

Вона зазначає, що в держбюджеті 2019 року на субсидії заплановано близько 47,6 млрд грн.

«Цієї суми вистачить для задоволення потреб усіх категорій населення, які потребують державної допомоги з оплати комунальних послуг», – додала Соколовська.

За її словами, якщо порівнювати з показниками цьогорічного бюджету (55,1 млрд грн), то закладені 47,6 млрд грн це дійсно менше. Але це скорочення викликане винятково економічними чинниками, зазначила вона. Це відбудеться коштом індексації пенсій, а також збільшення рівнів мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.

Наразі урядовці розглядають питання про внесення змін для посилення ефективності цієї програми і доступності для громадян, що важливо перед початком опалювального періоду, додала Соколовська.