Міністерка соціальної політики обґрунтувала зменшення витрат на субсидії
На кількість отримувачів субсидії зменшення суми не вплине
Міністр соціальної політики Юлія Соколовська пояснила скорочення фінансування житлових субсидій зростанням доходів громадян. Як зазначила посадовиця на своїй сторінці в Facebook, скорочення обсягів фінансування не призведе до скорочення кількості отримувачів цієї допомоги.
«Після оприлюднення проекту бюджету на 2020 рік в ЗМІ поширюється інформація про зменшення витрат на субсидії, що призведе до скорочення кількості одержувачів. Хочу запевнити, що ця інформація не відповідає дійсності і є результатом неправильної інтерпретації фактів. Скорочення витрат не призведе до скорочення одержувачів», – написала Соколовська.
Вона зазначає, що в держбюджеті 2019 року на субсидії заплановано близько 47,6 млрд грн.
«Цієї суми вистачить для задоволення потреб усіх категорій населення, які потребують державної допомоги з оплати комунальних послуг», – додала Соколовська.
За її словами, якщо порівнювати з показниками цьогорічного бюджету (55,1 млрд грн), то закладені 47,6 млрд грн це дійсно менше. Але це скорочення викликане винятково економічними чинниками, зазначила вона. Це відбудеться коштом індексації пенсій, а також збільшення рівнів мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.
Наразі урядовці розглядають питання про внесення змін для посилення ефективності цієї програми і доступності для громадян, що важливо перед початком опалювального періоду, додала Соколовська.