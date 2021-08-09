Міністерство економіки внесло індустріальний парк «Мостиський сухий порт» до офіційного реєстру індустріальних парків країни. Про це йдеться в наказі, оприлюдненому на сайті міністерства.

Індустріальний парк створили на земельній ділянці площею 34,5 га неподалік міста Мостиська. Ініціатором його створення є Мостиська міська рада. Термін функціонування індустріального парку – 30 років.

Передбачається, що створення такої промислової зони може дати місцевій та сусіднім громадам понад 1100 робочих місць. У парку, згідно з планами, займатимуться виробництвом полімерних будівельних матеріалів, меблів, машин та приладів електротехнічної промисловості, лісопильним виробництвом, а також логістичним бізнесом.

Нагадаємо, індустріальний парк – це спеціально відведена для промислового розвитку територія (в Україні це зазвичай або старі промзони, яким треба дати нове життя, або ж раніше незабудовані ділянки). Її облаштовують певною технологічною інфраструктурою – підводять міські комунікації, ремонтують приміщення та інше. На такій території можна займатися як промисловим виробництвом, так і науково-дослідницькою діяльністю.

Дані про всі індустріальні (промислові) парки країни містяться в спеціальному реєстрі міністерства економіки. На Львівщині наразі офіційно зареєстровані дев’ять індустріальних парків (разом із Мостиським). Більшість з них з різних причин не провадять економічної діяльності.

Як писав ZAXID.NET, індустріальний парк «Мостиський сухий порт» планують побудувати до кінця 2024 року. Розміщенням виробництва на майбутньому об’єкті вже зацікавилися кілька інвесторів – українських та іноземних, зокрема польська логістична компанія GoTrans Wojciech Godos.