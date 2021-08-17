Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у вівторок, 17 серпня, розповів про основні результати вступної кампанії 2021 року. Зокрема, він озвучив рейтиннг спеціальностей за кількістю поданих заяв, повідомила «Українська правда».

За його словами, Найбільше заявок – понад 76 тис. – вступники цьогоріч подали на спеціальність «Філологія». Далі в рейтингу йдуть такі спеціальності:

«Право» – 68,1 тис. поданих заяв;

«Комп’ютерні науки» – 65,1 тис.;

«Менеджмент» – 62,5 тис.;

«Середня освіта» – 44,3 тис.;

«Інженерія програмного забезпечення» – 43,7 тис.;

«Журналістика» – 43,3 тис.;

«Психологія» – 39,7 тис.;

«Економіка» – 37,6 тис.;

«Маркетинг» – 36,1 тис.

Станом на 16 серпня для здобуття ступеня бакалавра (магістра) на основі повної загальної середньої освіти зараховано на бюджет 59 тис. 535 вступників, на контракт – 71 тис. 509. Лідером за кількістю зарахованих на бюджет став Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». А ось лідером за кількістю поданих заяв вступників перше місце посів Київський університет Шевченка – 54 тис. 387 заяв.

Також Шкарлет повідомив, що вперше у 2021 році 43 вступники за результатами широкого конкурсу отримали змогу навчатися у приватних закладах вищої освіти за кошти бюджету. Із них 32 вступники у встановлені терміни подали оригінали документів та були зараховані на бюджет до цих закладів, процитувало слова міністра освіти «Радіо Свобода».