Львівський університет – другий за популярністю серед вступників за кількістю заяв
Львівський політехнічний університет також опинився в десятці найбажаніших для вступу
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У Міністерстві освіти назвали 10 найпопулярніших серед абітурієнтів університетів та факультетів у вступній кампанії 2021 року.
У трійці вишів, куди станом на 21 липня вступники подали найбільше електронних заяв, опинились:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
- Львівський національний університет імені Івана Франка
- Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
У ці університети абітурієнти вже подали, відповідно, 38 878, 36 039 і 33 038 заяв.
Також у десятці найбільш бажаних для вступу вищих навчальних закладів:
- Національний авіаційний університет (27 779),
- Національний університет «Львівська політехніка» (27 696),
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (24 927),
- Київський національний торговельно-економічний університет (24 103),
- Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (18 994),
- Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (15 377),
- Київський університет імені Бориса Грінченка (14 445).
Загалом для вступу на бакалаврат станом на 21 липня абітурієнти подали 886 164 заяви, що на 18% більше, аніж за аналогічний період минулого року. У Міністерстві зазначають, що і випускників шкіл цьогоріч на 4,8% більше, аніж у 2020 році.
Серед популярних для вступу у 2021 році спеціальностей лідирують:
- філологія – 59 202 заяв;
- право – 58 824;
- менеджмент – 49 929;
- комп'ютерні науки – 47 172;
- середня освіта – 34 993;
- журналістика – 34 726;
- інженерія програмного забезпечення – 33 676;
- психологія – 31 362;
- маркетинг – 28 847;
- економіка – 28 128.
Додамо, що прийом електронних заяв для вступу завершується 23 липня, а результати вступної кампанії 2021 року будуть відомі з 28 липня.
Нагадаємо, раніше одразу вісім українських університетів, зокрема і Львівський національний університет імені Івана Франка, потрапили у престижний світовий рейтинг вищих навчальних закладів.