Львівський університет – один із найбажаніших для вступу

У Міністерстві освіти назвали 10 найпопулярніших серед абітурієнтів університетів та факультетів у вступній кампанії 2021 року.

У трійці вишів, куди станом на 21 липня вступники подали найбільше електронних заяв, опинились:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

У ці університети абітурієнти вже подали, відповідно, 38 878, 36 039 і 33 038 заяв.

Також у десятці найбільш бажаних для вступу вищих навчальних закладів:

Національний авіаційний університет (27 779),

Національний університет «Львівська політехніка» (27 696),

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (24 927),

Київський національний торговельно-економічний університет (24 103),

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (18 994),

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (15 377),

Київський університет імені Бориса Грінченка (14 445).

Загалом для вступу на бакалаврат станом на 21 липня абітурієнти подали 886 164 заяви, що на 18% більше, аніж за аналогічний період минулого року. У Міністерстві зазначають, що і випускників шкіл цьогоріч на 4,8% більше, аніж у 2020 році.

Серед популярних для вступу у 2021 році спеціальностей лідирують:

філологія – 59 202 заяв;

право – 58 824;

менеджмент – 49 929;

комп'ютерні науки – 47 172;

середня освіта – 34 993;

журналістика – 34 726;

інженерія програмного забезпечення – 33 676;

психологія – 31 362;

маркетинг – 28 847;

економіка – 28 128.

Додамо, що прийом електронних заяв для вступу завершується 23 липня, а результати вступної кампанії 2021 року будуть відомі з 28 липня.

Нагадаємо, раніше одразу вісім українських університетів, зокрема і Львівський національний університет імені Івана Франка, потрапили у престижний світовий рейтинг вищих навчальних закладів.