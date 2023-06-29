Перейменувати хочуть і Запоріжжя, проте як саме та за яким принципом, не уточнюється

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що список Національної комісії зі стандартів державної мови, який передбачає перейменування чи змінення написання 1400 населених пунктів, має бути скасованим. Комісія вийшла за межі своїх повноважень, запропонувався перейменувати і обласний центр Запоріжжя, повідомив Оксен Лісовий у середу, 28 червня.

За словами міністра освіти, займатися питаннями заборони російської пропаганди та деколонізації назв населених пунктів, не може тільки Національна комісія зі стандартів державної мови. Її список перейменувань є скандальним та недоречним, вважає Оксен Лісовий.

«Якщо коротко – комісія вийшла за межі своїх повноважень, оскільки питання заборони пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії згідно із законом покладено на інші органи. Функціями комісії є формування та оприлюднення переліку населених пунктів, назви яких потребують обов'язкового погодження зі стандартами державної мови та рекомендаціями щодо погодження назв таких сіл, селищ, міст зі стандартами державної мови», – повідомив Оксен Лісовий.

Міністр освіти та науки звернув увагу, що комісія не акцентувала, чи дійсно у деяких топонімах присутній зв'язок із комуністичним минулим. Оксен Лісовий заявив, що рішення Нацкомісії має бути скасованим та доопрацьованим у новий більш обгрунтований документ. Займатися цим міністр науки запропонував не комісії, а уповноваженим органам, проте яким саме, він не уточнив.

Нагадаємо, 28 червня до МОН звернувся мовний омбудсмен, який також заявив про недоречність списку перейменувань назв. На думку Тараса Кременя, перелік, який запропонувала Національна комісія зі стандартів державної мови, є недостатньо обгрунтованим. В Офісі Уповноваженого з мовних питань вважають, що перелік назв населених пунктів, які планували змінити, потрібно скасувати та створити новий.