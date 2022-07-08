Міністри закордонних справ країн G7 не прийшли на вечерю з колегами по G20 у Індонезії, а традиційне фото зустрічі не відбулося через присутність делегації РФ і, зокрема, Сєргєя Лаврова. Про це повідомляє «Європейська правда».

Під час підготовки зустрічі міністрів G20 на індонезійському острові Балі домінувала війна в Україні та її вплив на світову економіку, а західні дипломати підкреслили, що на зустрічі не буде співпраці як раніше через присутність міністра РФ.

«Схоже, США та інші уникали спільного фото з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим через вторгнення в Україну», – повідомили пристуні на зустрічі очевидці.

На початку зустрічі міністрів, коли глава МЗС РФ Лавров потис руку індонезійській колезі Ретно Марсуді, пролунали вигуки «Коли ви зупините війну» і «Чому б вам не припинити війну».

Підкреслюючи напруженість, Марсуді повідомила, що раніше колеги з G7 попередили її, що не можуть приєднатися до спільної вечері в четвер, де був присутній Лавров.

Високопоставлений чиновник міністерства закордонних справ Індонезії розповів агентству, що від зустрічі в п'ятницю не очікується комюніке.

За даними видання Bild, Лавров покинув зустріч передчасно, перед виступом глави МЗС Німеччини, яка планувала оголосити про «неприйнятність порушення міжнародного права».