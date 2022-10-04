Допомогу для України хочуть зробити структурованою й передбачуваною

Міністри фінансів Європейського Союзу домовилися інтегрувати фінансову допомогу Україні в бюджет ЄС на 2023 рік, щоб зробити її більш структурованою та передбачуваною. Про це пише Reuters.

На думку віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, такий підхід ще більше зміцнить зв’язки між блоком із 27 країн та Україною – кандидатом у члени ЄС. Він додав, що фіндопомога ЄС в цьому році навряд чи буде регулярною, а от у наступному році це може змінитися.

«Важливо мати більш передбачуваний потік кошів для України в наступному році, тому ми маємо намір інтегрувати його в обговорення бюджету ЄС на 2023 рік і таким чином зробити його більш стабільним», – сказав Домбровскіс.

Також віцепрезидент Європейської комісії наголосив, що наступний транш Україні в розмірі 5 мільярдів євро буде зроблено до середини жовтня, а решта 3 мільярди – двома траншами в листопаді та грудні цього року.

Як інформував ZAXID.NET, раніше Європейський Союз підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги.