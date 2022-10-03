Євросоюз та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо майбутнього надання макрофінансової допомоги обсягом 5 млрд євро

Європейський Союз підписав меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«ЄС підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн та Валдісу Домбровскісу за це рішення», – йдеться у повідомленні у Twitter.

#ЄС підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні €5 млрд макрофінансової допомоги. Вдячний @vonderleyen та @VDombrovskis за це рішення. Черговий жест ЄС, що має намір підтримати в перемозі у цій війні, відбудові та прагненні до європейського майбутнього. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) October 3, 2022

За словами Шмигаля, це черговий жест ЄС, що має намір підтримати Україну у перемозі у війні з Росією, відбудові та прагненні до європейського майбутнього.

Макрофінансову допомогу у розмірі 5 млрд євро буде надано Україні у вигляді довгострокових кредитів на пільгових умовах. Вона є другим етапом реалізації запланованої макрофінансової допомоги ЄС Україні на суму до 9 млрд євро, оголошеної Європейською комісією 18 травня 2022 року.

«Радий підписати другий меморандум про взаєморозуміння з Україною відтоді, як РФ почала свою брутальну війну. Цього разу ЄС надає Україні 5 млрд євро для закриття невідкладних потреб у ліквідності, виплати заробітних плат і пенсій. Ми надамо першу частину у середині жовтня, наступні два транші будуть пізніше цього року», – повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Як повідомляв ZAXID.NET, Рада Європейського Союзу на своєму засіданні, 9 вересня, схвалила пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макроекономічної допомоги у розмірі 5 млрд євро.

1 липня Європейська комісія запропонувала новий пакет макрофінансової допомоги для України на суму 1 млрд євро. 12 липня Рада ЄС затвердила цю пропозицію. Це перша частина виняткового пакета макрофінансової допомоги у розмірі до 9 млрд євро, про який Єврокомісія оголосила 18 травня і який на саміті 23-24 червня схвалила Європейська рада.

Нагадаємо, окрім цього пакету допомоги, ЄС також виділив 1,6 млрд євро на відбудову України і 500 млн євро на військову допомогу Україні.