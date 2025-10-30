«Маша та Ведмідь» створпений за сюжетом однойменної російської казки

Міністерство культури та стратегічних комунікацій підтримує запровадження санкцій проти російського мультсеріалу «Маша і Ведмідь». Про це йдеться у відповіді міністерства на звернення голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина.

«Отримав відповідь від Міністерства культури та стратегічних комунікацій України на моє звернення щодо “Маші і Ведмедя”. По-перше, в міністерстві також виступають за санкції для цього російського продукту», – повідомив депутат.

За словами Ярослава Юрчишина, за результатами аналізу, колеги з МКСК підтверджують, що власником контенту є російська студія «Анімаккорд», яка сплачує податки в Росії та, попри кіпрські офшори, зберігає сталий зв’язок із Росією через систему власності, керівництва та прав інтелектуальної власності.

«А гроші вони отримують з України. Дуже важливий акцент: YouTube спочатку великої війни заблокував монетизацію для російських авторів. Проте ці обмеження не працюють, якщо перегляди йдуть з України. “Анімаккорд” має українськомовну версію “Маші і Ведмедя”, яку дивляться українські діти, а гроші за перегляд ідуть до Росії. Тобто, спонсорують тероризм через податки», – додав депутат.

За його словами, у відповіді на звернення міністерстві зазначили, що на цей мультик доцільно накласти санкції.

Що відомо про мультсеріал «Маша та Ведмідь»

Мультсеріал, створений російською студією «Анімаккорд». Показ почався 7 січня 2009 року. Сюжет базується на однойменній російській народній казці «Маша та Ведмідь».

Він раніше виходив і на українських каналах. Спочатку його показував в Україні канал «Інтер», потім мультфільм став транслювати канал «1+1», де він виходив навіть після 2014 року. Комісія Держкіно у 2017 році розглядала правомірність його показу в ефірі.

У 2025 році поліція підтвердила зв’язок мультсеріалу «Маша та Ведмідь» із Росією.