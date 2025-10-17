«Маша та Ведмідь» створпений за сюжетом однойменної російської казки

Національна поліція України підтвердила зв’язок мультсеріалу «Маша та Ведмідь» із Росією. Про це йдеться у відповіді Нацполіції на депутатське звернення Ярослава Юрчишина. У серпні «Маша та Ведмідь» став найпопулярнішим дитячим ютуб-каналом в Україні.

Раніше керівниця Tyshchuk Digital HUB, що займається розвитком брендів у ютубі, Ольга Тищук-Вольська та авторка проєкту «Як не стати овочем» Оксана Мороз побачили у мультсеріалі маркери російської пропаганди.

«Дівчинка залишається завжди безкарною та з’являється в кількох епізодах у радянському кашкеті та шапці танкіста. Мілітаризація, починаючи з раннього віку, – це типова історія для РФ», – зауважив нардеп Ярослав Юрчишин.

У поліції ж вказали на ймовірні зв’язки мультсеріалу з РФ. Офіційні ресурси продукту вказують посилання на сторінку в заблокованій в Україні соцмережі VK. А сам сайт розміщений на російському домені. Але під час переходу відбувається перенаправлення на нібито нейтральний домен, без прив’язки до Росії.

Мультфільм має український переклад, однак це лише адаптація контенту, наголошує народний депутат.

«Імперські наративи нікуди не зникли: видання Times порівнює Машу з Путіним та вказує, що це може бути м’яка сила РФ. Є ще суто економічний фактор: гроші з монетизації ідуть російській анімаційній студії», – зазначив Ярослав Юрчишин.

У відповіді нардепу вказано, що в разі застосування санкцій проти мультфільму Нацполіція готова взяти участь в обмеженні контенту в Україні, а Кабмін написав листа на виконання Службі безпеки, Нацраді з питань телебачення і радіомовлення, РНБО, Міністерству внутрішніх справ, Мінкультури та іншим відомствам.

За даними сайту «Детектор медіа», у серпні 2025 року мультфільм «Маша та ведмідь» посідає перше місце серед дитячих ютуб-каналів в Україні. Канал має понад 800 млн переглядів лише за 2025 рік.

Що відомо про мультсеріал «Маша та Ведмідь»

Мультсеріал, створений російською студією «Анімаккорд». Показ почався 7 січня 2009 року. Сюжет базується на однойменній російській народній казці «Маша та Ведмідь».

Він раніше виходив і на українських каналах. Спочатку його показував в Україні канал «Інтер», потім мультфільм став транслювати канал «1+1», де він виходив навіть після 2014 року. Комісія Держкіно у 2017 році розглядала правомірність його показу в ефірі.