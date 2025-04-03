Засновник видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Іван Малкович

Міністерство культури та стратегічних комунікацій надало видавництву «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» (ТОВ «Видавництво Івана Малковича») статус критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Про це йдеться в наказі, опублікованому на сайті відомства.

Зазначається, що видавництво має важливе значення для національної економіки у сферах культури та інформації, а також забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період.

Серед основних вимог, яким відповідає «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»:

відсутність заборгованості зі сплати податків до державного і місцевих бюджетів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (понад 20 тис. грн на місяць) упродовж останнього кварталу;

упродовж попереднього року видавництво реалізувало не менш як два проєкти зі створення, репрезентації, промоції та збуту національного культурного та креативного продукту в Україні та/або за кордоном;

підприємство, установа, організація має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади.

Зауважимо, наразі це єдине видавництво в Україні, яке отримало статус критичного. Такий статус також мають Український інститут книги, кілька друкарень та бібліотек.

«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» – провідне українське видавництво дитячої літератури, одне з найвідоміших дитячих видавництв Східної Європи. Перше приватне дитяче видавництво незалежної України. Заснував видавництво відомий український поет Іван Малкович в Києві 1992 року. З 2008 року видавництво друкує книжки для усіх вікових груп.

Як писав ZAXID.NET, 4 березня Кабінет міністрів змінив умови перетину кордону військовозобов’язаними митцями та працівниками медіа.