3 березня Мінкультури призупинило видачу листів сприяння до ДПСУ

Кабінет міністрів на засіданні 4 березня врегулював питання виїзду за кордон для військовозобов’язаних митців і працівників медіа. Про це повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій з питань євроінтеграції Андрій Наджос, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

Згідно зі змінами, звернення щодо перетину кордону митцями чи медійниками розглядатиме не Мінкультури, а відповідна інституція, наприклад, Держкіно чи Держтелерадіокомпанія. Ті в межах своєї компетенції опрацьовуватимуть звернення та перевірятимуть усі необхідні документи. Після чого міністерство отримуватиме верифікований пакет.

«Це, по-перше, прискорить процес (ухвалення рішення – ред.), а по-друге, зробить його більш транспарентним і відповідальним», – пояснив Наджос.

Відтепер лист сприяння буде підписувати лише міністр або виконувач обов’язків міністра.

За словами Андрія Наджоса, документи на виїзд за кордон необхідно подавати до Мінкультури мінімум за 15 днів до поїздки, а максимальний строк перебування за кордоном становить не більше 60 днів, з можливістю продовження у виняткових випадках.

Серед необхідних документів для отримання листа сприяння для перетину кордону від Мінкультури – запрошення і військово-обліковий документ. Для працівників медіа обов’язковими є редакційне завдання і наказ на відрядження.

«Є певні додаткові елементи, які стосуються працівників ЗМІ й медійників. Тут може бути підключено Мінцифри. Воно підключається у разі участі медійників у заходах, які пов’язані із забезпеченням функціонування мультимедійної платформи United24», – зауважив Наджос.

У разі якщо митець виїжджав за кордон для збору грошей на Сили оборони, після повернення він має прозвітувати про їхнє використання.

Юридичні особи повинні мати статус критичності, а фізичні особи-підприємці зможуть подаватися на виїзд, якщо вели діяльність щонайменше три роки.

Очікується, що постанова набуде чинності після публікації в «Урядовому кур'єрі» від 6 березня.

Нагадаємо, з 3 березня Міністерство культури та стратегічних комунікацій призупинило видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду військовозобов’язаних медійників, а також митців. Причиною такого рішення стали численні випадки не повернення в Україну військовозобов’язаних митців та медійників.

Як писав ZAXID.NET, у 2024 році до України не повернулись 579 чоловіків, які виїхали за кордон за листами сприяння від Мінкультури – це кожний п’ятий діяч культури.